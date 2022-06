Riparte il “Summer Book festival”, rassegna di incontri organizzata da Piero Spotti della “Grappolo di libri”.

Il primo incontro si terrà il 23 giugno 2022 ad Alessandria presso il giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti” in Via Monteverde 24 e avrà come protagonista Mario Giordano, celebre giornalista che alle ore 21 presenterà il suo nuovo libro.

Alessandrino di nascita, Mario Giordano da tempo è uno dei volti più noti della televisione italiana. È stato direttore de “Il Giornale”, di “Studio Aperto” e del “Tg4”, oggi conduce la famosa trasmissione “Fuori dal coro” e scrive per il settimanale “Panorama” e il quotidiano “La verità”.

Dialogando con Piero Spotti, presenterà “TROMBONI. Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca”, il suo nuovo libro, dove con un linguaggio semplice e ironico smaschera facendo nomi e cognomi i “tromboni”, rivelando tutti gli errori, le contraddizioni, gli strafalcioni dei finti maestri che sembrano avere la ricetta per ogni problema: dalle “virostar” ai (falsi) competenti che “spiegano come salvare il Paese mentre lo fanno andare a rotoli”, c’è sempre qualcuno pronto a galleggiare sulle onde del pensiero pubblico e a insegnare al popolo italiano.

Perché, come spiega Giordano, sbugiardare gli incompetenti è facile: sono gli esperti quelli davvero pericolosi.