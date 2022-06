Mogol, il tenore Emanuele Semino, il pianista Enzo Consogno, il chitarrusta Andrea Braido e tanti altri saranno alcuni dei numerosi ospiti della serata benefica dedicata alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dal titolo “Love for Music…Music for Love”, in programma giovedì 16 giugno 2022 alle 21, nell’area esterna del Cinema Megaplex Stardust OASI di Tortona.

Ad accompagnare il grande paroliere, la band “Il Nostro Canto Libero” e molti altri illustri ospiti. Una data memorabile, un evento unico nel territorio per poter far del bene ascoltando i pezzi più amati dell’autore che ha venduto oltre 600 milioni di dischi e che oggi è anche Presidente della SIAE.

Il ricavato della vendita dei biglietti, sarà devoluto alla LILT ed in particolare alla delegazione di Tortona. Nello specifico, quanto raccolto sarà utilizzato da LILT per l’acquisto di nuovi macchinari dediti alla mappatura dei nei e per l’attività di ricerca e prevenzione di malattie tumorali della pelle. Anche la Squadra di serie A – Bertram Yachts Derthona Basket sostiene l’iniziativa patrocinandola insieme a tanti altri enti ed associazioni del territorio e, proprio per sottolineare la collaborazione tra Bertram e LILT TORTONA, l’amministratore delegato della squadra Ferencz Bartocci sarà il presentatore ufficiale della serata.

Giovani artisti provenienti da tutto il territorio si esibiranno in un repertorio che spazierà dal Pop al Rock: cori adulti e cori di ragazzi (voci bianche), una band di cinque elementi ed alcuni noti solisti. Ospiti oltre a Mogol, i musicisti che hanno collaborato e scritto la storia della musica assieme al grande Lucio Battisti come il batterista Walter Calloni ed artisti internazionali tra cui il chitarrista e polistrumentista Andrea Braido, noto per essere il chitarrista di Vasco Rossi, Zucchero, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Patti Pravo e molti altri.

La direzione artistico-musicale è affidata per questo grande evento al Maestro Tortonese Enzo Consogno, stimato musicista con una più che trentennale esperienza internazionale in campo musicale, con la collaborazione del cantante concittadino e tenore Emanuele Semino, allievo di Andrea Bocelli.

Il concerto benefico è pienamente patrocinato dal Comune di Tortona. L’area esterna del cinema Megaplex sarà attrezzata nei prossimi giorni per poter ospitare 1.810 persone sedute. Questo evento offrirà anche una grande opportunità di visibilità e promozione sia per l’associazione LILT che per i giovani e le attività del territorio Tortonese. L’evento sarà realizzato anche col contributo di alcuni sponsor, tra cui molte aziende ed associazioni del Tortonese che hanno risposto con grande solidarietà nell’aiutare LILT e gli organizzatori a rendere unico il concerto in tutti i suoi aspetti.

Il giorno del concerto, previa prenotazione, i possessori del biglietto potranno usufruire di una visita medica gratuita nelle due stazioni mobili messe a disposizione dalla LILT che saranno presenti sul luogo dell’evento a partire dalle prime ore del pomeriggio del 16 Giugno.

Lo stesso giorno, Prima dello spettacolo ovvero alle ore 18, si terrà un altro importante appuntamento, Luca Serafini Scrittore e Giornalista calcistico televisivo (Rai, Mediaset e Sky), presenterà il suo libro “Il cuore di un uomo” (Rizzoli), vincitore del premio “Angelo Zanibelli” sempre presso il Circolo di Lettura.

In occasione del concerto, sarà consegnato dal Sindaco, dal presidente LILT e dallo staff organizzativo, il primo “Premio Luigi Albertelli” a Mogol, in segno di continuità tra il suo genio e l’estro creativo del famoso ed amato paroliere Tortonese.

I biglietti del concerto sono acquistabili sul portale Ticketone e nella biglietteria dell’IPER di Tortona sita presso la cassa centrale Iper (centro informazioni).

I biglietti saranno acquistabili sia su TICKETONE che presso IPER TORTONA sino a giovedì 16 giugno entro le ore 21 (non sono acquistabili in loco appena prima dell’evento ma solo online o di persona presso IPER TORTONA – CENTRO COMMERCIALE OASI). La pagina Facebook “Festival Love for Music … Music for Love” è il canale ufficiale per mantenersi aggiornati sulle novità della serata.

N.B: (In caso di maltempo il concerto verrà spostato al giorno successivo.