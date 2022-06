Continuano le domeniche di “Castelli aperti” che vi portano alla scoperta delle più affascinanti dimore storiche, dei giardini, delle torri, dei borghi e delle ville del Piemonte. In tutta la Regione tanti luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere, per rendere speciali le vostre domeniche fuori porta.



Di seguito tutte le aperture di domenica 12 giugno con un elenco diviso per provincia



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata ore 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 9-11.00 e 15.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: visite su prenotazione dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 346/2341141 oppure info@castellodipiovera.it

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel:0144 79106, +39 366 5432354 Email: info@gipsotecamonteverde.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com



Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: Orario 15:00–18:30 per informazioni e prenotazioni: Tel. 0143 417054 info@comune.pozzoloformigaro.al.it

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it



Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie:

Visite guidate alle ore 10.30 su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:Tel: +39 342 9214895

Email: reception@castellodiuviglie.com



Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto dalle 14.00 alle 18.00, prenotazione obbligatoria; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

