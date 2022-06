Domenica 12 giugno si svolgeranno le operazioni di voto per il referendum inerenti i temi della giustizia: sul sito web del Comune di Tortona alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/…/comuni…/393/pubblica/ sono disponibili tutte le informazioni per gli elettori. Per quanto riguarda i seggi in città va segnalato l’istituzione dei seggi per i quartieri Oasi e Paghisano presso l’edificio scolastico di piazzale Mossi che sostituisce la sede tradizionalmente collocata presso la scuola “Rodari” di viale Einaudi; per gli elettori del quartiere San Bernardino è confermata invece la sede presso l’ex università in via Bonavoglia.

L’amministrazione Comunale ha deciso di mettere a disposizione, come in recenti appuntamenti elettorali, un trasporto gratuito da viale Kennedy (dinnanzi all’ex polo scolastico) a via Bonavoglia e ritorno, che si effettuerà in due momenti della giornata, alle ore 10.30 e alle 17.30.

In occasione della giornata di elezioni inoltre, domenica 12 giugno, l’Ufficio anagrafe – stato civile – elettorale al piano terra del Municipio di corso Alessandria sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, dalle ore 7 alle 23 sia per il rilascio della tessera elettorale, sia per le richieste di rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), i due documenti necessari per poter votare.