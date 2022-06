Prende il via martedì 21 giugno 2022 “E…stateingioco Teen Edition”!

Grazie al Progetto “Explora – Spazi e tempi per crescere” il Comune di Alessandria, Assessorato alle Politiche Giovanili, propone per i ragazzi da 11 a 14 anni un’iniziativa tutta nuova, che li vedrà protagonisti per 6 settimane, appunto dal 21 giugno al 28 luglio 2022.

Nella bellissima cornice dei Giardini Pittaluga, e con la “base sicura” del Centro Giovani al suo interno, per ogni evenienza meteo, verranno proposti 2 cicli di incontri/laboratorio, uno a tema teatrale e l’altro a tema sportivo: due occasioni e opportunità per i ragazzi delle scuole medie, ormai grandi per i “soliti” centri estivi, ragazzi che possono anche gestire autonomamente le proprie giornate, ma aderendo all’iniziativa, possono anche ritrovare il piacere del fare gruppo, del gioco, dell’incontro e della novità.

L’animatore teatrale Pierpaolo Casanova condurrà “Il viaggio dell’eroe”, ovvero 6 incontri, tutti i martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con giochi teatrali, espressivi e di movimento, per fare gruppo e vivere un viaggio con la fantasia.

Sarà invece a cura di Andrea Bruni, dottore in scienze motorie, “Sportivamente Insieme”, 6 incontri, tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in cui i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, movimento, gioco, per fare squadra, divertirsi e sperimentare in gruppo. Quest’ultimo percorso inizierà giovedì 30 giugno anziché il 23, e la data mancante verrà recuperata durante il mese, in accordo con i partecipanti.

Entrambi i laboratori avranno il supporto di un’incaricata dell’Ufficio Minori, che è anche la sede presso cui reperire informazioni ed effettuare l’iscrizione.

Chi per motivi di vacanza o altro non potrà partecipare a tutti e 6 gli incontri, avrà comunque la possibilità di accedere: seppure vi sia un filo conduttore che si svolge lungo tutto il percorso, ogni incontro è pensato a sé!

La quota di partecipazione a ogni percorso è di € 15,00; qualora vi siano posti è possibile per uno stesso ragazzo partecipare a entrambi i laboratori.

Vi sono ancora posti disponibili, quindi non esitate a contattarci!

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Minori, Via Gagliaudo 2, Alessandria 0131.515776/755 – elisabetta.benzi@comune.alessandria.it, giovani.minori@coimune.alessandria.it, cell.348-1318908