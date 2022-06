Il fatto si è verificato l’altra notte a Diano Marina e i Carabinieri Provinciali di Imperia non solo hanno confermato l’accoltellamento avvenuto sabato sera ma hanno aggiunto particolari frutto di indagini tuttora in corso. E’ emerso che l’accoltellamento verificatosi la notte precedente è accaduto presso un locale del lungomare e secondo quanto finora accertato, la vicenda sarebbe maturata all’interno dell’esercizio come involuzione di apprezzamenti non graditi verso una ragazza.

L’intervento del titolare dell’esercizio per allontanarne l’autore ha innescato la spropositata reazione di un terzo, il quale ha colpito l’esercente alla spalla con un coltello, procurandogli ferite da arma da taglio al deltoide.

L’uomo, datosi alla fuga, è stato cercato nel corso della notte, ma ha fatto perdere le proprie tracce. Sono comunque stati raccolti più elementi che potrebbero portare all’identificazione del presunto responsabile nei prossimi giorni.