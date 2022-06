Il rinnovo dell’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno 2022/2023 si effettuerà a partire da mercoledì 8 giugno con le seguenti modalità:

PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI

Anche per gli alunni già iscritti è obbligatorio effettuare la procedura di conferma di iscrizione, pena l’impossibilità di fruizione del servizio.

Per confermare l’iscrizione occorre accedere all’area riservata del portale genitori https://www1.eticasoluzioni.com/noviligureportalegen/ (non dall’APP), inserendo le proprie credenziali collegate all’utente che si vuole confermare; in seguito cliccare su “anagrafica” e poi su “rinnova iscrizioni”. Si aprirà la pagina del portale di iscrizione con tutti i dati già compilati, da verificare e confermare. Attenzione: verrà richiesta la verifica dei contatti (numero cellulare e indirizzo mail) che dovranno essere inseriti obbligatoriamente al fine di concludere l’iscrizione; L’iscrizione si conclude dopo il salvataggio dell’iscrizione cliccando su salva

PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI

Andare sul sito https://www1.eticasoluzioni.com/noviligureportalegen/; Cliccare sul tasto “nuova iscrizione”, poi inserire il codice fiscale del bambino e cliccare su “sono un nuovo iscritto”; In seguito all’accesso, occorre inserire i dati richiesti ed i recapiti e visualizzare le condizioni indicate nell’informativa del servizio mensa. Attenzione: verrà richiesto l’inserimento dei contatti (numero cellulare e indirizzo mail) che dovranno essere inseriti obbligatoriamente al fine di concludere l’iscrizione; L’iscrizione si conclude dopo il salvataggio dell’iscrizione, cliccando su salva; Dopo il salvataggio occorre scaricare la lettera credenziali contenente il codice utente per poter fare le ricariche, e si potrà stampare la domanda di iscrizione contenente il riepilogo dei dati inseriti.

Per i nuovi iscritti, in caso di impossibilità a procedere con la modalità sopra indicata, l’iscrizione potrà essere effettuata inviando l’apposito modulo (reperibile sul sito del Comune), debitamente compilato e sottoscritto allegando un documento di identità all’indirizzo di posta elettronica p.istruzione@comune.noviligure.al.it



Per la determinazione delle tariffe, invariate rispetto allo scorso anno, le famiglie dovranno presentare la D.S.U. (calcolo ISEE) rilasciata nell’anno 2022.

Per la compilazione della stessa è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale che forniscono gratuitamente questo servizio oppure acquisire direttamente l’attestazione con il servizio online disponibile sul sito dell’INPS.

Alle famiglie che non presenteranno la D.S.U. o per le quali risulterà un reddito ISEE superiore a € 24.000,00 si applicherà la tariffa massima. La tariffa massima si applicherà altresì alle famiglie non residenti nel Comune di Novi Ligure, indipendentemente dal reddito. Il rinnovo dell’iscrizione alla mensa è obbligatorio. A settembre 2022, ai bambini che non risulteranno iscritti o per i quali non sarà stata rinnovata l’iscrizione non potrà essere servito il pasto in quanto il loro codice personale non risulterà attivo e non verranno riconosciuti come utenti del servizio. Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 0143 772234 – 0143 772249