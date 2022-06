Presso l’Istituto Guglielmo Marconi di Tortona la parte conclusiva del progetto “Salute e Benessere” organizzata per le classi quinte. Nel primo incontro il Dott. Claudio Massolo, Presidente della Società Medico Chirurgica Tortonese, aveva affrontato i corretti stili di vita e l’alimentazione, ora con la Dottoressa Maria Pia Camagna, Vicepresidente dell’Associazione Enrico Cucchi per le cure palliative, è stato trattato lo stretto rapporto tra sport e salute. La dottoressa, collegata online dall’aula magna della sede centrale, ha potuto incontrare, in videoconferenza, tutti gli studenti dell’Istituto.

La dottoressa ha iniziato il discorso sottolineando l’importanza dello sport, soprattutto nella vita di bambini e adolescenti. Ha anche raccontato brevemente la sua storia, cosa l’ha portata a decidere di svolgere questa professione e il ruolo che ha avuto lo sport durante tutta la sua vita. Cosa significhi lo sport per noi, nella nostra vita quotidiana, cosa siamo disposti a sacrificare per esso, quali benefici e quali ricadute positive ci siano per chi lo pratica con regolarità: questi e tanti altri argomenti sono stati oggetto delle domande poste dagli studenti che hanno seguito con molto interesse la conferenza.

Alice Alberti, 5^ AFM, Amministrazione Finanza e Marketing

