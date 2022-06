Nella serata di giovedì 26 maggio, ospiti degli Chef del Santachiara, tra antipasti e deliziose portate rigorosamente ipoglicemiche, si è concluso il progetto “DIABETE RIDUCI IL TUO RISCHIO. Studenti, insegnanti, divulgatori ci indicano la via della prevenzione” nel modo in cui era stato ideato e immaginato due anni fa, quando, poco prima della pandemia di Covid 19, si pensava di realizzarlo entro l’anno scolastico 2020 coinvolgendo gruppi di studenti delle diverse scuole superiori tortonesi: dell’Istituto G. Marconi, dell’Istituto Santachiara e del Liceo G. Peano.

Il lungo periodo di stasi non ha scoraggiato, anzi ha temprato gli studenti che, ormai diplomati con successo, hanno saputo mantenere viva l’importanza divulgativa del loro lavoro, illustrando, si sottolinea, finalmente al pubblico la ricerca scientifica e il video divulgativo che ne sono seguiti, concludendo con la realizzazione sapiente di una cena ipoglicemica, dove il gusto si è sposato ottimamente con la scienza, dimostrando che si può mangiare bene senza mettere a rischio la propria salute.

La professoressa Paola Piccinini, coordinatrice del progetto, docente di Chimica organica presso l’IIS Marconi e socia del Lions Club Tortona Castello, ha realizzato un encomiabile percorso di ricerca e divulgativo e racconta al pubblico come è nata l’idea: “In estate, nel momento in cui si inizia a programmare l’attività delle classi dell’anno scolastico successivo, ho pensato che il programma di biochimica, relativo al metabolismo glucidico, svolto in quinta del corso di chimica dei materiali e biotecnologie, potesse essere ampliato e supportare così l’impegno del Lions Club International nella lotta alla patologia diabetica, uno dei principali service dei Lions. L’obiettivo è stato quello di formare gli studenti perché diventassero dei divulgatori capaci, a loro volta, di spiegare a coetanei e adulti interessati cos’è questa patologia ormai drammaticamente diffusa, come si sviluppa e quali possano essere gli atteggiamenti corretti per scongiurarne l’insorgenza. L’idea è stata accolta con entusiasmo dalle socie e dall’allora presidentessa del Club, la Dr.ssa Enrica Devecchi, che ha promosso l’iniziativa suggerendomi di estendere il progetto a tutte le scuole superiori della città. Il service ha poi ricevuto l’approvazione ed il pieno ed immediato sostegno dei dirigenti scolastici, Prof. Guido Rosso, dell’Istituto G. Marconi, Prof.ssa Maria Rita Marchesotti, del Liceo G. Peano, e della Dr.ssa Cristina Montagnoli, Direttrice dell’ O.D.P.F. Istituto Santachiara di Tortona. Fondamentale dal punto di vista medico-scientifico, l’apporto della Società Medico chirurgica Tortonese e del Dr Claudio Massolo che, grazie al suo interessamento, ha coinvolto la Dr.ssa Veronica Basso, diabetologa, la Dr.ssa Giovati, dietista, insieme al Dr. Maresca, diabetologo, e al Dr. Sassola, biologo nutrizionista- Tutti hanno concorso alla formazione dei giovani divulgatori”.

La Conferenza preserale è stata interamente preparata e animata da Mariam Mahmoud e Serena Torlasco, ex studentesse del Corso di Chimica dei Materiali e biotecnologie, in rappresentanza degli studenti della classe 5 AA che aveva pionieristicamente lavorato al progetto e che, nonostante l’emergenza sanitaria, è riuscita a portarlo a termine, ciascun studente curando l’approfondimento di un aspetto attraverso la realizzazione di un breve video da remoto. Il tutto poi è diventato un unicum grazie alla determinante abilità del giovane responsabile artistico e tecnico del video, Andrea Mensi, studente maturando del Corso di Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto Marconi. Ciò quindi che non si è potuto realizzare dal vivo è stato abilmente affrontato in un’ampia videoconferenza tenuta da giovani e competenti divulgatori che, con modi spigliati e utilizzando un linguaggio scientifico appropriato, hanno saputo veicolare questo importante messaggio.

Realizzato quindi per motivi contingenti e proiettato a conclusione della conferenza, il video in realtà dimostra di avere una forte capacità di impatto sul pubblico, ed una potenzialità divulgativa e informativa ancora tutta da sfruttare.

Che dire? Tra i tavoli abilmente adornati di fiori e di portate della sala del ristorante didattico dell’Istituto Santachiara, le socie Lions del Club Tortona Castello e l’attuale Presidentessa Dott.ssa Marcella Graziano, i tre Dirigenti degli Istituti scolastici, i Docenti dei diversi istituti coinvolti e gli studenti, sia gli abili conferenzieri che gli apprezzatissimi chef, e le loro famiglie hanno felicemente banchettato in modo sano e corretto, secondo ciò che ci suggerisce la scienza… mens sana in corpore sano.

La Redazione Marconews