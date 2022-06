682 sono le domande presentate per l’erogazione del buono spesa e per l’erogazione di contributi per il pagamento di canoni e utenze a Voghera per il secondo semestre de 2022.

In relazione al numero delle domande presntate, la spesa prevista dal Comune di Voghera per il secondo semestre 2022 ammonta a € 331.840,00, a fronte di risorse disponibili per lo stesso periodo pari a € 290.325,96: il gap verrà colmato con un ulteriore stanziamento deliberato dalla Giunta pari a 42mila euro.

“Seppur in calo, anche per il II semestre dell’anno le domande per il contributo ordinario sono molte ed ammontano a un totale di 682 – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Federico Taverna -. Le risorse al momento disponibili per il secondosemestre ammontano a 290mila € ma abbiamo deliberato un ulteriore stanziamento di 42mila € per poter garantire la copertura totale degli importi previsti dal regolamento per le famiglie in difficoltà. La quota spettante per ciascuna famiglia può essere utilizzata sottoforma di buono spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei negozi convenzionati, come pagamento del canone di locazione per chi è assegnatario di un alloggio comunale oppure può essere destinata per la copertura delle utenze. Siamo consapevoli del momento di difficoltà attraversato da molte famiglie vogheresi, per questo abbiamo provveduto a stanziare trovare ulteriori risorse e quest’anno penseremo anche ad una revisione del regolamento dei servizi sociali per capire se esistono ulteriori spazi per aiutare più famiglie e in particolar modo la popolazione anziana”.