È iniziato in questi giorni, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, il Centro Estivo comunale di Tortona presso la sede dello Scolastico e palestra di corso Cavour che oggi, martedì 21 giugno, hanno ricevuto la visita del Sindaco Federico Chiodi e dell’Assessore Marzia Damiani. Dal 4 luglio inizieranno anche le attività per i bimbi da 0 a 5 anni, presso il polo scolastico di viale Kennedy e via Trento, per un’edizione del Centro Estivo che conta numeri “da record” con 286 iscritti complessivi, 160 dai 6 ai 14 anni e 126 bimbi da 0 a 5 anni.

Numerose le attività previste che comprendono piscina, sport, musica, attività in lingua inglese, pittura verticale e all’aperto per i più piccoli; per i ragazzi da 6 a 14 anni, saranno attivate le consuete collaborazioni con le scuole cittadine e l’oratorio “San Matteo”, prevedendo numerose attività che comprendono piscina, arrampicata, visita al parco avventura, maneggio, avvicinamento al golf, mountain bike e molto altro.

Il Centro Estivo proseguirà fino al 12 agosto.