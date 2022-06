Prosegue costantemente l’attività della polizia municipale che nonostante l’impegno profuso durante le consultazioni elettorali è stata interessata su più fronti in queste giornate.

Dalla giornata di sabato e la mattinata odierna sono stati rilevati nr. 8 sinistri stradali di cui 3 con feriti, tra cui uno in prognosi riservata, e 5 con soli danni alle cose.

Ieri mattina a seguito di intervento nei Giardini della Stazione è stato deferito in stato di libertà un cittadino straniero privo dei necessari requisiti per il soggiorno sul territorio nazionale, analogamente a quanto riscontrato in mattinata odierna quando nella centrale Piazza Marconi è stato individuato un altro cittadino straniero, anch’esso risultato clandestino, colto in comportamento contro il decoro urbano.

Sono inoltre in corso le indagini finalizzate ad individuare i responsabili del reato di danneggiamento avvenuto nella notte nella centrale Corso Roma, anche attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza.