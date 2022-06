Sette anni, 46 giorni e diverse ore… così segna ora il “Climate clock” ed è questo il tempo che ci resta per cambiare rotta, per fermare l’aumento delle temperature. Un aumento che ogni giorno lascia dietro di sé un impatto, dei mutamenti anche sul nostro territorio, perché il legame tra cambiamento climatico e dissesto idrogeologico c’è… e si vede.

Gli impatti dei cambiamenti climatici sono quindi tutti quegli effetti sulla vita, la salute o gli ecosistemi causati da eventi o cambiamenti meteorologici o climatici estremi che hanno luogo in un periodo di tempo specifico.

È possibile vedere come questi si intrecciano con quelli sul dissesto idrogeologico in atto in Italia?

Proveremo a fare una mappa “personalizzata” utilizzando uno strumento davvero esclusivo e strategico: è la sezione “crea la tua mappa” dell’Eco@tlante.

Partiamo quindi utilizzando alcuni “layer”, gli strati informativi, messi a disposizione dalle tematiche “Cambiamento climatico” e “Fragilità del territorio” inserendo rispettivamente i dati della “Temperatura media diurna estiva al suolo” con quelli degli “Edifici a rischio alluvioni”.

Ebbene la mappa, anche grazie alla legenda, mostra alcuni luoghi colorati da un rosso intenso, e quindi dove le temperature medie sono di 36/46 gradi, e permette di vedere, ad esempio, se nella stessa zona ci sono edifici con il maggior rischio di alluvioni, riportati con la colorazione viola.

Secondo gli ultimi dati sul dissesto idrogeologico in Italia nel 2021 oltre 540 famiglie e 1.300.000 abitanti vivono in zone a rischio frane mentre circa 3 milioni di famiglie e quasi 7 milioni di abitanti sono residenti in aree con possibili alluvioni.

Aggiungiamo quindi alla mappa il layer delle “Famiglie a rischio alluvioni”: ecco che anche in questo caso uno specifico colore sulla mappa individua le aree della nostra Penisola con il maggior numero di famiglie a rischio alluvioni in aree a pericolosità media.