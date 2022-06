Conclusa AssaggiaTortona, nemmeno il tempo di esprimere a tutti i partecipanti: produttori, ristoratori, vignaioli e sostenitori vari il nostro ringraziamento – lo facciamo qui, ora – ed ecco che inizia subito l’estate…..

L’estate tortonese anche quest’anno si animerà, a breve, con moltissime iniziative: teatro, musica, cultura, burattini e molto altro si alterneranno sul palco per far vivere “istanti” piacevoli, divertenti, interessanti e stimolanti, con la presenza di artisti di grandissimo livello nei diversi generi, senza nulla togliere, sia ben chiaro, ai validi e graditissimi contributi dei noti e qualificati artisti e dell’associazionismo locali.

Il cuore dell’estate culturale tortonese pulserà, come gli scorsi due anni, ma con più posti a disposizione e più occasioni d’incontro, presso il Cortile Chiostro dell’Annunziata, incantevole e scenografica piazzetta situata in centro storico e nel mezzo del polo culturale cittadino, ma ci saranno alcune occasioni d’intrattenimento anche in altre location nei diversi quartieri.



Il primo pensiero ed un grande ringraziamento per aver reso possibile questa kermesse estiva va subito rivolto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona i cui sostegni economici sono stati fondamentali per la realizzazione del programma di spettacoli estivi così come per il successo di AssaggiaTortona, a cui si è aggiunta la gradita sponsorizzazione della ditta Katoen Natie.



Tornando ora al programma previsto nel cortile dell’Annunziata, troppo lungo sarebbe elencare qui i quasi trenta appuntamenti che costellano la rassegna da giugno a settembre, per il dettaglio della quale rimandiamo al sito web vivitortona.it, che già presenta il calendario completo, salvo qualche eventuale integrazione ancora in definizione e che, pian piano, sarà integrato e approfondito con le descrizioni dettagliate.

Non possiamo però non segnalare da subito i circuiti che contribuiranno con nomi di grande richiamo a rendere scintillante la rassegna: Piemonte dal Vivo che propone Lucrezia Lante della Rovere, Paolo Hendel, Tullio Solenghi & Nidi Ensemble e Andrea Pennacchi (il Pojana) ed altri 5 spettacoli per famiglie della rassegna “Tutti a Teatro” curata dalla Coltelleria Einstein; Attraverso Festival che porta sul nostro palco Antonella Viola, Roberto Mercandini insieme a Guido Catalano, Marco Paolini, Stefano Mancuso con Eugenio Cesaro (leader del gruppo Eugenio in Via di Gioia), e Arena Derthona Jazz con tre appuntamenti musicali a fine giugno degni della sua tradizione di successi.

Una delle novità della rassegna sarà la presentazione della prima guida turistica completa di Tortona e dintorni mai realizzata prima d’ora.

Anche quest’anno avremo, non solo all’Annunziata, la rassegna di teatro di figura “Baracche di luglio” , per grandi e piccini, tradizionalmente organizzata e proposta dall’Associazione Peppino Sarina (anche in questo caso col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona) e, in continuità con lo scorso anno, il Festival delle Valli dello Scrivia sempre frutto del lavoro dalla Coltelleria Einstein e Andrea Albertini con i suoi musicisti in una serata dedicata al mondo Disney finalizzata al rispetto degli animali.



Saranno inoltre della rassegna, freschi del successo ottenuto nel programma televisivo “The Band”, anche gli Anxia Lytics gruppo di cui fanno parte due giovani promettenti tortonesi.



Per gli ulteriori dettagli, gli eventi previsti in altri contesti e per scoprire gli artisti di Arena Jazz 2022 rinnoviamo l’invito a visitare la pagina dedicata sul sito vivitortona.it.

Sperando di aver proposto una rassegna degna delle aspettative dei tortonesi e non solo, diamo

appuntamento a tutti davanti ai palchi di “Estate d’Istanti”.