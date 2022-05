Finalmente dopo due anni di pandemia è stato possibile organizzare una bella anche se breve gita e

gli alunni della classe terza della scuola primaria di Carbonara Scrivia appartenente al Comprensivo B ne hanno approfittato al meglio per vivere un’esperienza davvero unica!

Si sono recati presso l’Agriparco cinofilo “Pastore transumante fattoria didattica Ululuna” di Sarezzano per vivere emozioni indescrivibili a contatto con la natura e gli animali.

Passeggiare tra I pascoli imparando, trovarsi nel bosco con un’aula speciale dove anche la teoria sugli esseri viventi diventa davvero interessante e facile da capire.

Accarezzare cavalli, alpachini ed essere seguiti dai pastori della Sila in mezzo a prati fioriti questo vuol dire fare esperienza vera e condividere con il gruppo classe e le maestre Giada e Virginia relazioni autentiche che tanto sono mancate negli anni del covid.

Una mattinata indimenticabile che ha regalato ai bambini quella meravigliosa normalità che con tanta pazienza hanno atteso e che ha ricordato a tutti come solo l’apprendimento vissuto in presenza faccia davvero la differenza: se poi è fatto nella “scuola del Bosco” allora la magia e la meraviglia sono assicurate! La prossima uscita didattica per fortuna è vicina!!