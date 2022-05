Tanta gente sabato pomeriggio a Pontecurone, nei giardini del municipio per la presentazione del libro “Informazione?” di Angelo Bottiroli.

Si trattava del secondo appuntamento della rassegna libraria organizzata dal Comune di Pontecurone in collaborazione con la Biblioteca civica locale “Sandro Castelli”. A fare gli onori di casa l’assessore alla cultura Marialuisa Ricotti che ha intervistato l’autore e il presidente della biblioteca civica.

L’incontro è stato molti interessante a prezzato in quanto il nostro Direttore ha raccontato molti aneddoti del mondo del giornali che la maggior parte delle persone non conoscono fra cui il funzionamento di un’informazione che con l’avvento dei mass media online, è diventata sempre più frenetica e ha raccontato il “dietro le quinte” cioé come i giornalisti raccolgono le notizie e come certi mezzi d’informazione, spesso, si copino l’un l’altro anche senza verificare la fonte.

Un libro-verità, che spiega tante cose che i lettori non sanno e cosa c’è (o cosa può esserci) dietro una semplice notizia letta su un giornale, su internet o vista in TV.

FOTO DI CLAUDIA NALIN