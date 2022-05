Chi abbandona rifiuti in giro crea un danno a tutta la collettività. Il Comune infatti dovrà raccoglierli e smaltirli e per fare questo dovrà spendere denaro pubblico (circa di tre euro all’anno a persona neonati compresi) che potrebbero essere impegnati in opere più utili, come aggiustare strade e marciapiedi ad esempio.

Tra l’altro abbandonare rifiuti è inutile: non solo perché se individuati si rischia una multa da 600 euro, ma anche perché tramite Gestione Ambiente è possibile conferirli gratuitamente al centro di raccolto oppure farli venire a prendere, sempre gratuitamente.

Invece, visto che tanti Tortonesi sono idioti, maleducati e non capiscono quasi niente, il Comune di Tortona è costretto a spendere circa 65 mila euro all’anno per raccoglierli.

La variazione di bilancio che prevede l’inserimento di questa somma è stata approvata ieri sera, lunedì 30 maggio, durante dal Consiglio Comunale di Tortona

Una seduta importante, iniziata col il Sindaco Chiodi che ha aggiornato il Consiglio comunale in merito ai danni e alle azioni intraprese in seguito alla grandinata di sabato scorso di cui pubblicheremo un articolo a parte.

La massima assise Tortonese ha approvato all’unanimità la presa in carico dell’opere di urbanizzazione primaria delle aree in zona viale Piemonte (l’area commerciale che comprende il supermercato Ekom) poi, l’assessore Anna Acerbi ha illustrato la variazione al bilancio di previsione 2022-2024: le cifre principali in entrata riguardano 450 mila euro derivate da recupero IMU, 50 mila euro di sponsorizzazioni per manifestazioni, 110 mila euro di proventi dai parcheggi a pagamento, 321 mila euro di oneri d’urbanizzazione; principali spese in uscita sono invece 100 mila euro (derivati da oneri) che sono stati aggiunti al piano strade e marciapiedi, 28 mila euro per il piano di contenimento delle zanzare (progetto regionale a cui il Comune di Tortona partecipa da un paio di anni), 10 mila euro per la sistemazione dei servizi pubblici presso il complesso del Loreto (a servizio della chiesa ortodossa), 30 mila euro per sistemazione locali all’interno della Caserma dei Carabinieri, 65 mila euro a disposizione per il recupero di rifiuti abbandonati;140 mila euro ricevuti dallo Stato e che saranno destinati a privati che ne avevano fatto richiesta per danni causati dall’alluvione del 2019. La variazione è stata approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.

I due punti successivi relativi alla presa d’atto del piano economico finanziario di Gestione Ambiente e le tariffe rifiuti 2022 sono stati accorpati nella discussione e votati poi separatamente a seguito di un articolato dibattito e approvati con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.

Come sempre, per il dibattito e gli interventi dei Consiglieri si può vedere la registrazione della seduta sul canale youtube del Comune di Tortona: https://www.youtube.com/watch?v=ubPXPjK-D_s&t=13495s