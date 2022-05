Giovedì 2 giugno 2022 ritorna la festa che da oltre cent’anni si svolge a Chiusavecchia. Interrotta dalla pandemia riparte con tante novità.

La prima sicuramente è la chiusura al traffico del centro del paese (da qui il nome on the road!) dove troveranno posto gli stand di street food con prodotti locali come le frittelle di cipolle, i pansaotti, torta verde, panini, birra artigianale oltre alle specialità proposte dai ristoranti in borgo, prodotti tipici, prodotti agricoli ed artigianato.

Grande attenzione ai più piccoli! Gonfiabili, pista mini quad, giochi tradizionali di una volta (tappeto ochette, tiro ai barattoli, lancio degli anelli, tappeto bolle…) a cura del Microcirco, laboratori creativi e laboratori di lettura. Alla (la farfalla) e Otto (il polpo) faranno scoprire la storia degli animali protagonisti del libro “Con altri occhi…” di Giuseppina Gullí e con Robirò si potrà costruire la farfalla ed il suo fiore preferito. La truccabimbi.

Alle ore 16,30 MAGIC SHOW con il teatro dei Mille Colori. Divertente e coinvolgente teatro per bambini. Uno spettacolo di Magia, a volte comico, a volte poetico ma dai ritmi coinvolgenti capace di divertire e trasportare tutto e tutti nel paese dell’Arcano. Mago Sasà sarà in scena con la sua travolgente energia per giocare e divertire il pubblico e intrattenerlo con le sue magie.

E non poteva mancare la musica per una grande festa! La postazione davanti al Comune con musica latino americana a partire dalle 12,30 e a seguire dalle 15,30 la Musica dal Vivo con Beatrice & Serena.

“Esistono documenti centenari sul gazzettino “L’agricoltura ligure” in cui si parla della Mostra Agricola Campionaria di Chiusavecchia – dichiara il Sindaco Luca Vassallo – la tradizione continua con una festa nel cuore del paese. Siamo sicuri che tutta la valle Impero sarà presente a questo evento che per la prima volta si svolgerà direttamente in strada. Divertimento, prodotti locali, musica e attività per bambini…non manca nulla per poter trascorrere un giorno di festa a Chiusavecchia”.

Non resta che arrivare a Chiusavecchia nel primissimo entroterra di Imperia. A disposizione ampi Parcheggi.

FOTO WIKIPEDIA