Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ritornano finalmente la Festa & Fiera di Santa Croce, tradizionale appuntamento primaverile tortonese che prevede, come sempre, una serie di appuntamenti nel fine settimana da sabato 7 a lunedì 9 maggio, anticipati dall’installazione del luna park presso piazza Allende e area Fassini, già attivo dallo scorso 22 aprile e che resterà visitabile fino al 15 maggio.

Ritornano anche le bancarelle che si snoderanno da corso Repubblica a via Piave, corso Romita, corso Leoniero fino a piazza Duomo, corso Montebello, largo Borgarelli, durante i tre giorni della manifestazione; inoltre, lungo la via Emilia Sud saranno presenti i concessionari per l’esposizione “Non solo auto”, mentre in piazza Duomo saranno esposti mezzi e attrezzature agricole.

Sempre in piazza Duomo, domenica 8 e lunedì 9 dalle ore 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19 si terrà “Mettiamoci alla prova – L’educazione stradale in piazza” evento riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni, a cura della Polizia Locale di Tortona in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e realizzata con il contributo di Iper Tortona, Oasi Città Commerciale e Iperbimbo.

Le iniziative di carattere culturale saranno due: la mostra d’arte “A metà strada fra Sogno e Realtà” di Fabrizio Falchetto e Angelo Balduzzi che si terrà presso il Ridotto del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello 3, che sarà inaugurata sabato 7 alle ore 17 e visitabile dalle 15.30 alle 19; inoltre la mostra sensoriale “Ambiente Scrivia” presso il Museo Orsi in via Emilia, inaugurata lo scorso venerdì 29 aprile, con le foto di Franco Arcesati e Paolo Udina, promossa da FAI e CAI Tortona.

Gli appuntamenti di carattere religioso: sabato 7 alle ore 20.45, in Duomo, l’elevazione spirituale in musica a cura della Cappella Musicale della Cattedrale; lunedì 9 alle ore 18, sempre in Duomo, la santa messa presieduta da Monsignor Martino Canessa, Vescovo emerito di Tortona.

Le manifestazioni sono organizzate dal Comune di Tortona con il sostegno della BPER Banca.