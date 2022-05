Non basta un decreto che toglie le mascherine per pensare che il Covid non esista più, anzi.

La situazione attuale che vedete nella tabella in alto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno non può lasciare certo tranquilli benché il Governo abbia allentato le restrizioni, anche perché non solo non esistono più soldi per altre soluzioni, ma perché è certo che ormai il virus è endemico fra la popolazione, per cui è necessario conviverci.

Tuttavia c’è modo e modo per farlo per cui invitiamo a continuare a tenere la mascherina FFP2 al chiuso (e soprattutto in ascensore) e in caso di assembramenti anche all’aperto.

Non è difficile farlo e non ci vuole molto a capire l’importanza di questo piccolo sacrificio, tuttavia molte persone sono ottuse e malgrado la Sanità ne raccomandi caldamente l’uso in molte occasioni, tanti e troppi se ne fregano.