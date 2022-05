Sta per prendere il via un nuovo progetto pensato dall’Amministrazione comunale per favorire l’attività ludica e ricreativa dei bambini. Si tratta del parco giochi diffuso, un insieme di installazioni realizzate sulla pavimentazione stradale che garantisce divertimento e distanziamento, anche in tempo di Covid, ed è destinato a tutte le fasce dell’infanzia.

La sua natura “diffusa” permette la dislocazione in punti differenti della città (vie, piazze, parchi) e consente di svolgere le attività completamente all’aperto. Ogni installazione è pensata per permettere un contatto visivo fra i giocatori, mantenendo però la giusta distanza durante il gioco, e si integra perfettamente con l’ambiente che la circonda rendendo inalterate le condizioni di viabilità.

Il primo evento in preparazione del parco giochi diffuso è il Color Day di sabato 21 maggio. Tutti i bambini che vorranno divertirsi a disegnare i giochi stradali sono invitati in piazza Carenzi dalle ore 16 alle 18. I partecipanti riceveranno in regalo il color book su cui annotare le proprie idee e consultare la mappa del parco.

Il parco giochi diffuso di Novi Ligure verrà realizzato in estate con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con la società Circowow (ideatori del progetto), l’associazione culturale Gli Animattori e il Punto Giovani di Novi Ligure.