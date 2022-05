Dopo il centenario della nascita, celebrato nel 2019, arriva un nuovo e importante anniversario legato alla società calcistica U. S. Novese: la conquista dello scudetto, ottenuto per aver vinto il campionato italiano di massima serie nella stagione 1921-1922. Infatti, nel 1921 la Novese fu inserita nel girone piemontese e giunse alla finale contro la Sampierdarenese. Le prime due sfide, giocate a Sampierdarena e a Novi, terminarono 0 a 0. Nello spareggio, che si disputò a Cremona il 28 maggio 1922, la Novese si impose sulla Sampierdarenese per 2 a 1, vincendo lo scudetto.

Per un primo momento celebrativo, l’Amministrazione comunale ha predisposto la realizzazione di un gagliardetto commemorativo che verrà distribuito alle attività commerciali del centro storico al termine dell’attuale stagione sportiva. I festeggiamenti per l’anniversario dello scudetto si svolgeranno, come previsto, in autunno.