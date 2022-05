In occasione del Consiglio comunale del 30 maggio 2022, Federico Mattirolo, consigliere comunale di Progetto Tortona, presenterà la mozione per l’istituzione della figura del Consigliere Comunale straniero aggiunto.

Si tratta di una figura nata in seguito alla sottoscrizione da parte dell’Italia della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, sottoscritta a Strasburgo nel 1992 e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203. La Convenzione impegna infatti gli Stati firmatari ad adottare disposizioni appropriate a livello istituzionale che garantiscano la rappresentanza, nelle collettività locali, dei residenti stranieri che raggiungano un numero significativo.

A Tortona, i dati frutto dei censimenti degli ultimi anni, segnalano un costante aumento della popolazione straniera residente in città, il cui numero è raddoppiato negli ultimi quindici anni, sino ad arrivare a oltre il 17% del totale dei residenti secondo i dati del 2021.

“Sono numeri che fanno riflettere e devono portare le istituzioni, comprese quelle locali, direttamente impattate ed interessate da questo rilevante mutamento sociale e culturale in atto, a farsi trovare preparate. L’introduzione di una figura quale il consigliere straniero aggiunto, un Consigliere comunale con diritto di intervento ma non di voto, eletto dai cittadini stranieri regolarmente residenti in città, può rappresentare un primo e importante passo verso l’instaurazione di uno stabile rapporto di confronto e coinvolgimento delle comunità straniere presenti in città.

Per favorire l’integrazione e la convivenza pacifica di una cittadinanza che negli anni è diventata e continuerà a diventare sempre più eterogenea, anche dal punto di vista etnico, occorre che tutti si sentano cittadini tortonesi, con precisi diritti e doveri e la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita amministrativa della città è un primo ed importante passo verso questo obiettivo”. Così commenta Federico Mattirolo, promotore dell’iniziativa.