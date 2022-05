A seguito del ricovero di Stefano Tacconi, si riporta la dichiarazione di Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il paziente: “Stefano attualmente è ancora ricoverato in Rianimazione e presenta un quadro clinico in miglioramento, con una risposta appropriata dei movimenti degli arti a fronte di stimoli verbali. Se nei prossimi giorni la situazione rimarrà stabile, si può ipotizzare di staccare il paziente dal respiratore e trasferirlo nel reparto di Neurochirurgia per il successivo indirizzo riabilitativo. Stefano dovrà affrontare ancora alcuni ostacoli, ma sicuramente sono stati fatti dei passi avanti importanti”.

