Si chiamava Alberto Faravelli era Tortonese a abitava in città al rione Oasi, l’uomo di 69 anni ucciso stanotte ad Alessandria.

Alberto lavorava come portiere di notte all’hotel Londra di Alessandria e secondo la prima sommaria ricostruzione sarebbe stato aggredito e colpito da un oggetto contundente da un uomo di 46 anni, italiano. Faravelli è caduto a terra ed è deceduto.

L’uomo, il presunto omicida, secondo una nota dei Carabinieri già noto alle Forze dell’Ordine, è stato subito individuato e bloccato, nonostante un tentativo di fuga, sul luogo del rinvenimento del cadavere, dai militari delle pattuglie prontamente intervenute a seguito della segnalazione della presenza di un corpo a terra nella hall dell’albergo pervenuta al “112” poco dopo l’una.

Segnalazione poi risultata opera di un abitante della zona che, nel transitare dinanzi all’ingresso della nota struttura ricettiva, aveva visto il corpo della vittima, esanime, visibilmente oggetto, poco prima, di una violenta e mortale aggressione. Espletate le formalità di rito, il 46enne è stato condotto in carcere, in attesa del vaglio del provvedimento di fermo da parte del G.I.P., a seguito del quale verranno resi noti i dettagli delle indagini, in parte tuttora in fase di ulteriore e compiuto approfondimento.

Il 46 enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla predetta Autorità Giudiziaria a fronte dei molteplici, univoci e concordanti indizi raccolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alessandria e delle stesse sue prime ammissioni, verbalizzate alla presenza del suo difensore.

Alberto Faravelli, invece, era prossimo alla pensione che sarebbe arrivata a breve. I turni di notte che stava effettuando presso l’hotel dove lavorava da diverso tempo erano praticamente gli ultimi e nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello il dramma accaduto nelle scorse ore.

A Tortona era piuttosto conosciuto com’è conosciuta la sorella Antonella.

La notizia del decesso, appena venuto alla luce il nome e il fatto che si tratta proprio del Tortonese si è subito diffusa a Tortona provocando sgomento e dolore fra tutti coloro che conoscono la famiglia Tortonese.