Se fosse accaduto in altro orario probabilmente avremmo assistito ad una delle scene che si vedono nei film dove qualcuno semina denaro in giro e la gente si precipita a raccoglierlo. Invece è accaduto alle due di notte, quando in paese per fortuna non c’era nessuno e d’altro canto canto è stato meglio così visto che far esplodere una cassaforte non è cosa da tutti i giorni.

E’ accaduto al supermercato Basko, in via Domenico Carbone 4 a Villalvernia. I ladri, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, hanno fatto esplodere la cassaforte del supermercato e il boato ha svegliato numerosi personae che abitano nelle vicinanze, che hanno dato l’allarme.

Per effettuare il furto i ladri hanno danneggiato gravemente il deposito dei carrelli nel piazzale esterno (nella foto in alto di repertorio ancora integro) provocando danni anche all’interno della struttura. Poi hanno rubato tutto il denaro che potevano e sono fuggiti a bordo di un’auto verso Tortona, lasciando diverse banconote sul piazzale.

Quanto possono aver rubato non è ancora dato di sapere ma di certo non cifre ingenti visto il poco tempo che avevano a disposizione per arraffare il denaro che con l’esplosione è volato in aria da tutte le parti.

Di certo hanno provocato molti danni al supermercato che comunque ha riaperto nel più breve tempo possibile ed è attualmente in funzione.