Nella giornata di ieri, come tanti altri giornali, abbiamo dato la notizia-flash pubblicando il comunicato stampa ufficiale del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria sull’incendio che si è verificato in una cascina a Pozzolo Formigaro.

Comunicato di poche righe, scarno e generico che non dava l’idea di quello che era veramente accaduto a Pozzolo a Formigaro e che abbiamo approfondito nella giornata di oggi.

Si è trattato di un intervento molto importante che ha visto all’opera i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona per tutto il giorno.

L’incendio di cui abbiamo dato sommariamente notizia, per cause ancora in corso di accertamento si è verificato al tetto del fabbricato della Cascina Tolentina, in Strada Brusadina 51, una lingua di terra che fa parte del Comune di Pozzolo Formigaro, è vero, ma in realtà situata più vicino a Tortona e proprio in mezzo alle due frazioni di Rivalta Scrivia e Bettole di Tortona.

La cascina Tolentina ha quasi 230 anni, è stata costruita nel 1792, è la terza più antica del Piemonte e sebbene poco conosciuta, ha quindi un grande valore storico.

L’incendio si è sviluppato poco dopo le dieci del mattino e Vigili del fuoco di Tortona, prontamente intervenuti, hanno subito compreso l’importanza di salvaguardare questo importate bene storico per cui hanno messo in atto non solo gli interventi per spegnere le fiamme, ma soprattutto per evitare che queste si propagassero a tutto l’edificio ed hanno agito anche cercando di salvaguardare più struttura possibile.

Hanno isolato l’incendio, hanno tagliato parte del tetto ed effettuato tanti altri interventi lavorando ininterrottamente fino fino alle sette di sera limitando i danni a solo una parte del tetto e salvando la storica cascina da distruzioni molto più ingenti.

All’interno dell’immobile ci abita una famiglia di mezzadri che per fortuna non hanno riportato danni.

Un lavoro davvero encomiabile quello dei pompieri tortonesi che merita tutti gli elogi del caso.

Un’altra immagine della Cascina Tolentina