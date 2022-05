Dopo due anni di oblio erano quasi inevitabile gli ottimi i numeri registrati durante la festa di Santa Croce svolta a Tortona nel fine settimana di sabato 7, domenica 8 e lunedì 10 maggio: davvero numerosa la presenza delle persone che hanno visitato la fiera in centro città, apprezzando anche l’esposizione delle auto organizzata dai concessionari locali in via Emilia sud e quella delle macchine agricole presenti in piazza Duomo che anticipa il progetto di una fiera delle attività economiche che il Comune intende allestire in futuro riprendendo un’altra classica manifestazione della tradizione tortonese.

Riuscito anche il progetto di educazione stradale “Mettiamoci alla prova” (nella foto in alto) organizzata dalla Polizia Locale in collaborazione con Protezione Civile e Federazione Motoristica Italiana, rivolta a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni: sono stati quasi 300 i giovanissimi che si sono registrati per partecipare al percorso stradale allestito in piazza Duomo, effettuato con moto e auto elettriche, nelle due mattinate di domenica e lunedì.

Tanti giovani, come sempre, al luna park di piazza Allende che, presente già da metà aprile, prolungherà la propria permanenza in città di alcuni giorni, fino al 22 maggio.

Negli stessi giorni la Giunta ha deciso di prolungare, senza ulteriori costi, la validità dell’abbonamento straordinario (in scadenza il 15 maggio) presso il parcheggio Passalacqua e per tutti i parcheggi in superficie, riservato ai residenti e a quanti lavorano in città, in considerazione dell’indisponibilità dei posti nella piazza e nella vicina area Fassini, occupati dalle giostre.