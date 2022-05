“Il via libera della Camera alla ratifica del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia consolida la cooperazione bilaterale auspicata dalla Lega. Contiene auspici condivisibili e una buona dose di ottimismo. Sarò vigile affinché questo accordo non resti sulla carta, ma venga attuato partendo dalle criticità in essere. Penso ai rapporti di prossimità tra le due nazioni: l’immigrazione, il lavoro transfrontaliero, il rifornimento idrico, le infrastrutture e i trasporti sono tra le priorità su cui agire. Occorre risolvere i problemi che riguardano da vicino i cittadini delle zone di confine e poi pensare alle opportunità di sviluppo economico di più vasta scala. A tal proposito, ho condiviso con la collega Chiara Gribaudo un ordine del giorno che focalizza l’attenzione del Governo sui collegamenti viari e ferroviari in Val Roja”.

