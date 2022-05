Martedì 17 maggio, in contemporanea all’evento “Digital Healthcare” previsto presso la Sala convegni della Fondazione CR di Tortona, gli studenti delle classi quinte hanno partecipato, presso la biblioteca dell’Istituto Marconi, alle sessioni didattiche predisposte da esperti aziendali STMicroelectronics sul processo produttivo dei circuiti integrati. Obiettivo dell’iniziativa era anche quello di far conoscere agli studenti “la filosofia” aziendale fondata sulla consapevolezza della responsabilità nei confronti dell’ambiente. Continua, infatti, è l’attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, di tecnologie sostenibili, monitorando le materie prime per ottenere una maggiore efficienza energetica e una riduzione dell’impronta carbonica.

I tecnici hanno illustrato agli studenti il ciclo produttivo dei semiconduttori, dei chip, partendo dalla materia prima, dal silicio, sfruttato per le sue proprietà chimico-fisiche. La lavorazione di tale minerale non avviene lontano dalle nostre zone. In Brianza, ad esempio, la fabbrica di Agrate di ST si sta ampliando grazie a cospicui investimenti, per potenziare la produzione di wafer da 12 pollici (prima 8 pollici), da cui si otterranno numerosi chip ad alta qualità e con difetti minimi.

Successivamente, i tecnici hanno mostrato i wafer di silicio, i chip e i prodotti finali realizzati grazie a questi ultimi, tra cui il telepass, la wii, i cellulari.

L’argomento illustrato è stato particolarmente apprezzato dagli studenti di indirizzo perché è trasversale alla Chimica come all’Elettronica, e gli aspetti specifici della produzione sono sconosciuti ai più. Noi studenti dell’indirizzo chimico, ci siamo sentiti particolarmente coinvolti quando sono state illustrate le fasi di realizzazione dei chip, quel complesso meccanismo di lavorazione del silicio che c’è dietro al prodotto finito: i processi di produzione industriali sono infatti parte del nostro percorso di studi. Ringraziamo il prof. Antonio Vulcano che si è fatto promotore di questa interessante iniziativa.

Foglia Vittoria 5^AA Chimica dei materiali e biotecnologie