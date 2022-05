In piazza Duomo a Tortona, domenica 8 e lunedì 9 maggio dalle ore 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19 si terrà “Mettiamoci alla prova – L’educazione stradale in piazza” evento riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni, a cura della Polizia Locale di Tortona in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e realizzata con il contributo di Iper Tortona, Oasi Città Commerciale e Iperbimbo.

