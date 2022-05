E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 19 maggio 2022 alle ore 20.30 ai sensi del D.L. 24/03/2022 n. 24, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Articolo 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.7.2022 – 30.6.2027.

3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e relativi allegati.