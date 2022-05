Il Comune di Tortona guidato dal Sindaco Federico Chiodi, prova per l’ennesima volta a coinvolgere i Commercianti in iniziative volte ad incentivare l’afflusso turistico in città. Lo fa con due proposte che illustreremo di seguito rivolte ai numerosi commercianti del centro storico, nella speranza che possano rispondere in maniera massiccia.

L’adesione e quindi l’esito e il successo delle iniziative non sembrano scontati visto che in passato non sempre il Commercio è sembrato molto sensibile alle proposte di promozione turistica che vari soggetti avanzano periodicamente a Tortona.

Ne è prova il fatto che spesso anche quando in città ci sono diverse iniziative nei giorni festivi, tantissimi commercianti non amano aprire i propri negozi, dimostrandosi legati ad orari ormai vecchi ed obsoleti e ad un’ideologia ormai superata.

Ma andiamo con ordine: il 27, 28 e 29 maggio prossimi si terrà l’edizione 2022 di “AssaggiaTortona” evento enogastronomico e fieristico. L’iniziativa prevede, come nell’ultima edizione del 2019 – prima dello stop causato dalla pandemia – la presenza in via Emilia sud dei tradizionali gazebo con produttori, vignaioli e ristoratori che proporranno i loro prodotti tipici, vini e piatti del territorio ed eventi collaterali in fase di programmazione.

Per consentire la più ampia partecipazione delle attività commerciali sono state ideate ideate due diverse iniziative.La prima riguarda i negozi del centro che, se lo riterranno, potranno parteciparvi creando, nei giorni antecedenti ed in quelli dell’evento, vetrine a tema territorio, esponendo anche semplicemente bottiglie di vino di aziende della nostra zona, fotografie del territorio, dei prodotti ecc. e comunicando la propria partecipazione, entro il 25 maggio, con una mail a isabellarosellini@comune.tortona.al.it.

Se si raggiungerà un numero congruo di partecipanti si realizzerà un piccolo concorso che premierà la vetrina più bella ed originale; il premio in palio è una cena per due persone presso uno dei ristoranti presenti alla rassegna. La giuria sarà formata da giornalisti specializzati nell’ambito marketing ed enogastronomia.



La seconda iniziativa riguarda i bar della città ai quali si richiede di proporre, durante i giorni dell’evento e presso la loro sede, almeno un aperitivo o cocktail o altro realizzati con un vino o un prodotto tipico locale come richiamo alla manifestazione. Per partecipare è richiesto: un contributo di 30 euro da versarsi all’Unicom, partner del progetto, e la compilazione di un semplice modulo reperibile sul sito del Comune di Tortona da inviare sempre via mail entro il 10 maggio a isabellarosellini@comune.tortona.al.it. I bar aderenti riceveranno la locandina da affiggere all’interno del locale, rientrando nella campagna pubblicitaria che verrà realizzata sui canali web e social della manifestazione.

Il comune ha gettato l’idea ora la risposta tocca al Commercio Tortonese, ma se e quanti risponderanno lo sapremo solo pochi giorni prima dell’evento.