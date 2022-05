Primi due appuntamenti in Biblioteca Civica con Pasolini 100, la serie di quattro incontri a cura di Simone Spoladori dedicati al grande regista nell’anniversario dei cent’anni dalla nascita.

Questa sera, mercoledì 4 maggio, si partirà con Gli esordi, un racconto che prenderà il via dal 1961 quando, con Accattone, Pier Paolo Pasolini debutta alla regia, ripercorrendo poi le traiettorie che hanno caratterizzato l‘esordio di Pasolini – già sceneggiatore – dietro la macchina da presa: la sua visione del cinema e del mondo e lo spirito che ha animato anche la sua opera seconda, Mamma Roma.

Venerdì 6 sarà invece la volta di Tra religione e fiaba, un incontro dedicato al “sacro”, un elemento che attraversa tutto il cinema di Pier Paolo Pasolini in modo potente, talvolta declinato dal regista in modo provocatorio, talvolta in chiave fiabesca. La ricotta (1963), il Vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1966), Edipo re (1967), Teorema (1968) e Medea (1969) sono le tappe di un viaggio personale di riscoperta e di rilettura delle radici più profonde della cultura dell’Occidente.

I prossimi due appuntamenti sono in programma per mercoledì 11 con La trilogia della vita (e della morte) e venerdì 13 con L’eredità di Pasolini nel cinema italiano.

Simone Spoladori è un esperto di cinema e di media digitali. Laureato in Lettere e laureando in Psicologia all’Università di Pavia, è docente al corso di Design della comunicazione allo Ied di Milano. È critico cinematografico per il quotidiano americano La voce di New York e collaboratore di DinamoPress e Doppiozero; ha pubblicato per la casa editrice Le Mani il libro Tim Burton – Il paese gotico delle meraviglie, monografia sul regista americano. Scrive sceneggiature e soggetti per il cinema, la tv e il teatro.

Le conferenze, che avranno inizio alle ore 18,00, valgono come iniziativa formativa per gli insegnanti su Piattaforma Sofia, iniziativa formativa ID 72599.

Per informazioni: 0142 444246 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

