Da ieri, lunedì 16 maggio, a Tortona sono state aperte le iscrizioni per il servizio asili nido per l’anno scolastico 2022/2023. Le iscrizioni si effettuano on line accedendo con SPID o CIE al Portale cittadino – Servizi scolastici (info: https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/397/pubblica/ ); per gli aventi diritto già frequentanti l’anno scolastico 2021/2022 non sarà necessario presentare nuova iscrizione.

