Martedì 17 maggio, si è svolto a Zurigo un importante evento che ha visto protagonista Novi Ligure insieme a Tortona e Gavi e i rispettivi territori. La giornata si è tenuta nella famosa enoteca “Martel am Bellevue”, nel centro di Zurigo, con l’obiettivo di far conoscere personaggi, cibo e vini del territorio. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della collaborazione tra i Comuni di Tortona, Novi e Gavi, con la partecipazione della Fondazione Slala e degli imprenditori locali.

La città di Novi LIgure era rappresentata dagli Assessori al Turismo, Andrea Sisti, e al Bilancio, Edoardo Moncalvo, dalla dott.ssa Lorenza Monocchio e dal dott. Giacomo Repetto per il Settore Turismo. È stata presentata la città con le sue bellezze, a iniziare dal centro storico e dal Teatro Marenco, ed è stato offerto un tagliere di prodotti tipici novesi a denominazione comunale.

Presente un nutrito numero di persone, rappresentanti delle istituzioni svizzere, della stampa e operatori turistici, che hanno manifestato il loro interesse per il nostro territorio, ancora tutto da scoprire per il turismo svizzero.

Molto positivo il commento dell’Assessore Sisti: «Un appuntamento di grande importanza, che si deve all’accordo di collaborazione con i comuni di Gavi e Tortona e alla strategia di promozione del territorio che stiamo mettendo in atto a livello internazionale, con interlocutori qualificati. La Svizzera, in particolare quella di lingua tedesca, rappresenta per noi un mercato nuovo, dalle enormi potenzialità, che apprezza molto la nostra offerta culturale ed enogastronomica. Turisti svizzeri sono già stati a Novi nelle scorse settimane e altri arriveranno nel mese di giugno. Vogliamo costruire relazioni durature con gli operatori svizzeri per dare alla città nuove opportunità di crescita nel settore turistico».