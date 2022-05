Nei giorni scorsi si è svolta all’Istituto Marconi di Tortona la prima parte del progetto “Salute e Benessere” organizzato per le classi quinte. Gli studenti hanno partecipato all’incontro online con il Dottor Claudio Massolo, presidente della Società Medico Chirurgica Tortonese.

Il dottor Massolo ha iniziato il discorso sottolineando l’importanza dei medici di base, che hanno un ruolo chiave nella prevenzione, diagnosi di malattie, rinvio del paziente presso centri specialistici e monitoraggio dei presidi terapeutici.

Il dottore ha anche raccontato brevemente la sua storia, cosa lo ha portato a decidere di intraprendere questa carriera e quali sono stati gli studi che ha sostenuto. In questo modo ha potuto rendere le idee più chiare agli studenti che vorrebbero intraprendere studi universitari nel campo della medicina.

Infine ha trattato alcuni argomenti inerenti ad un corretto stile di vita in campo alimentare, tra cui l’obesità, l’apporto calorico degli alimenti che mangiamo e come avere un buon rapporto con il cibo.

Il 16 maggio si terrà il secondo appuntamento del progetto con la dottoressa Maria Pia Camagna.

Il progetto “Salute e Benessere” è stato curato dalle professoresse Roberta Gatti e Maria Grazia Bianchi.

