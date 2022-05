Finalmente si può tornare in gita! I ragazzi cominciano a recuperare una socialità molto ridimensionata da due anni di pandemia ed è come una nuova scoperta. La prima uscita didattica del Liceo Peano è stata a Mantova per le classi terze A e B dello scientifico.

Nella città dei Gonzaga abbiamo visitato le due residenze utilizzate dai duchi fino alla metà del ‘700: Palazzo Te e Palazzo Ducale. Palazzo Te è sostanzialmente la copia rinascimentale di una villa romana, in origine circondata dalle acque del quarto lago della città; fu scelto dal duca come residenza per i momenti di meritato ozio dagli affari di Stato. Palazzo Ducale, invece, era il centro di potere della famiglia Gonzaga, collocato all’interno delle mura cittadine. Visitando questi due palazzi colpisce sicuramente l’imponenza delle architetture, la bellezza degli affreschi e dei giardini, così come la ricchezza delle decorazioni che così come ora un tempo dovevano stupire gli ospiti alla corte dei Gonzaga. Quello che però ci ha sorpreso in particolare è stato l’evidente tentativo dei signori di Mantova di lasciare un segno indelebile nella storia delle città italiane: questo sforzo artistico che, rendendo la città di Mantova così bella, ha di fatto reso la famiglia immortale, non solo nei fatti, ma anche tramite le opere che sono sopravvissute a loro.

Quanti luoghi e quanti racconti hanno arricchito il nostro bagaglio culturale! Abbiamo sempre pensato che uscire dai muri della classe insieme ai professori e ai propri compagni potesse essere un modo proficuo per insegnare ai ragazzi e poter quindi far apprezzare le bellezze culturali del nostro Paese.

Inoltre, in compagnia, il divertimento non può mai venire a mancare, e sono proprio questi i momenti che andranno a formare ricordi preziosi, dove, tra una risata e l’altra, si inizia a respirare aria di ritrovata libertà.

Iacopo Deagatone e Alice Ferrari

3°A scientifico