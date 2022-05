Domenica 22 maggio, ritornerà a Volpedo la rinomata Sagra delle fragole.

La novità di quest’anno è che il direttivo della Pro Loco ha deciso, a maggioranza, di concentrare la manifestazione nell’antico centro storico del paese.

I produttori locali di fragole, vini, salumi e formaggi esporranno e venderanno ,nelle vie e piazzette adiacenti al rioneTorraglio, i loro genuini prodotti.Lungo le vie del paese saranno allestite le tradizionali bancarelle e in piazza Perino, ci saranno giostre e altre attrazioni .

Presso la ex SOMS e di fronte all’antichissima Pieve romanica verranno allestiti gazebo e ombrelloni, all’ombra dei quali, i visitatori potranno gustare, dalle ore 12 alle 15 , un delizioso menù al prezzo di 15 € ( antipasto di salumi pappardelle fatte in casa al ragù di carne/sugo di pomodoro, una fetta di torta alle fragole e un bicchiere di vino/bottiglietta di acqua). Per questo sarebbe opportuno prenotare tempestivamente al numero indicato nella locandina allegata.

Dalle 15 in poi si potranno gustare, sotto il mercato coperto, il gelato alla fragola di Volpedo, appositamente preparato dal Borrelli Lab di Rivanazzano, la macedonia di fragole con gelato e le deliziose torte alla fragola.