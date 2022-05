Domenica 15 maggio 2022 alle ore 17.00, presso la Basilica di Santa Croce in Bosco Marengo, si terrà il concerto dal titolo “Deum vivum” per il 450° anniversario della morte di Papa San Pio V. L’evento è patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura, dalla Diocesi di Alessandria, dalla Provincia di Alessandria e dalle amministrazioni comunali di Alessandria e Bosco Marengo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Nell’ambito del Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando”, il concerto è sotto l’egida del dipartimento di Musica Sacra dell’Orchestra Classica di Alessandria, diretto da mons. Pierangelo Pietracatella, musicista e sacerdote in servizio presso la Rota Romana.

Protagonisti saranno quattro straordinari cantanti in carriera internazionale, quali Erika Grimaldi – soprano, Sofia Koberidze – mezzosoprano, Emanuele d’Aguanno – tenore e Giovanni Battista Parodi – basso. Vi sarà inoltre la presenza del coro Cantica Nova, formato da circa quaranta artisti e nato nel 2018, dell’Orchestra Classica di Alessandria e di Giulio Laguzzi all’organo, tutti sotto la direzione di Pierangelo Pietracatella.

Sarà eseguito il Mottetto Exsultate Jubilate K165 per soprano e orchestra, ritenuto fra i massimi esempi di musica vocale e composto nel 1773 da un W.A.Mozart appena diciassettenne. Ascolteremo di F.J.Haydn la “Missa in Augustiis in Re minore per soli, coro e orchestra”, conosciuta anche come “Nelson – Messe”, che spicca per grandiosità e ampiezza di costruzione, con l’uso più incisivo e vibrato dell’orchestra.

Don Stefano Tessaglia