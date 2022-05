Il 21 ed il 22 maggio è in calendario la terza tappa del Premio Dressage 2022 Club Cavallo Italia al Centro Ippico il Duende di Quargnento, un evento da non perdere per l’eleganza che caratterizza questa disciplina dove l’affiatamento tra cavaliere e cavallo deve essere ai massimi livelli.

Per chi non lo conoscesse il dressage (dal francese raddrizzamento/addestramento) è una disciplina equestre che viene anche chiamata gara di addestramento in quanto cavallo e cavaliere eseguono movimenti prevalentemente geometrici (detti arie) su un campo rettangolare di due diverse dimensioni: la prima di 20×40 metri per le gare di basso livello e la seconda di 20×60 metri per le gare di livello medio/alto.

L’ingresso al Premio Dressage 2022 Club Cavallo Italia, nato in collaborazione con Fise Piemonte e articolato su 5 tappe, è gratuito.

Per conoscere i vincitori delle prime due tappe e la classifica è a vostra disposizione il sito ufficiale: https://www.clubcavalloitalia.it/premio-dressage-2022-club-cavallo-italia/ Per eventuali contatti: info@clubcavalloitalia.it