Cinquantadue aziende coinvolte (22 della Spezia, 18 di Imperia, 8 di Savona, 4 di Genova) e 84 etichette. La Liguria torna a Vinitaly, la rassegna dedicata al mondo dell’enologia in programma a Verona dal 10 al 13 aprile, con numeri importanti che confermano la vocazione per il vino: una produzione limitata nei numeri – circa 1700 gli ettari di superficie vitata, circa 1500 le imprese del settore tra produttori, aziende agricole e imbottigliatori – ma di ottima qualità. Con un export cresciuto nel 2021 del 26,7% rispetto al 2020.

La Liguria conta 8 Denominazioni di origine controllata (Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Valpolcevera, Golfo del Tigullio, Colline di Levanto, Cinque Terre, Colli di Luni) e 4 Indicazioni geografiche tipiche (Colline Savonesi, Liguria di Levante, Colline del Genovesato, Terrazze dell’Imperiese).

Lo stand della Liguria, realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua Azienda speciale Riviere di Liguria e associazione temporanea di imprese “Promozione Vini di Liguria”, sarà all’ingresso principale delle fiera. Ampio oltre 200 metri quadrati, punterà sul claim Emozioni di Liguria: i visitatori troveranno un grande ledwall che racconterà per immagini cosa significhi produrre vino in una terra complessa, aspra e suggestiva come la Liguria, uno spazio dedicato agli assaggi con le 84 etichette in mescita e uno spazio per gli incontri B2B.

“Numerosi nostri produttori – sottolinea presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – hanno iniziato ad esportare proprio grazie ai contatti avviati a Vinitaly: una rassegna cui crediamo per gli effetti concreti sulle attività, un’occasione di promozione unica. La vitivinicoltura traina l’agricoltura ligure e s’impone per la sua eccellenza su circuiti commerciali sempre più ampi: ciò che premia le nostre imprese è la qualità cresciuta molto negli ultimi anni grazie agli investimenti, in termini di macchinari e capacità professionale, dei viticoltori e al supporto che come ente camerale, insieme alla Regione, garantiamo per promuovere i prodotti e intercettare i consumatori, sempre più attenti a ciò che mettono in tavola. Dopo la partecipazione a Vinitaly – ricorda Lupi – ritroveremo etichette e produttori a Liguria da Bere, alla Spezia a fine giugno, per un altro momento di valorizzazione del nostro buon vino di qualità”.

Le aziende di Imperia coinvolte a Vinitaly 2022 – stand Regione liguria

NOME LOCALITA’/CITTA’ PROV. Az. agr. Alessandri di Alessandri Massimo Ranzo IM Az. Agr. Aschero Laura di Marco Rizzo Pontedassio IM Az. Agr. Bruna di Bruna Francesca Ranzo IM Az. agr. Caldi di Caldi Fabiana Dolceacqua IM Az. agr. F.lli Ascari di Ascari Alex Dolceacqua IM Az. agr. Fontanacota di Berta Marina & C. s.s.a. Imperia IM Az. Agr. Guidi Fiorenzo S.S. Ranzo IM Az. Agr. Il Cascin di Massa Giovanni Arzeno d’Oneglia IM Az. Agr. Lombardi di Lombardi Alice Terzorio IM Az. agr. Mauro Zino di Mauro Luigi Dolceacqua IM Az. Agr. Paolo Deperi Ranzo IM Az. Agr. Maccario Dringenberg s.s.a S. Biagio della Cima IM Dallorto Luca Dolceacqua IM Poggio dei Gorleri Davide Merano Diano Marina IM Rete d’Imprese Agricole Terre del Moscatello Taggia IM Tenuta Maffone di Bruno Pollero Pieve di Teco IM Tenute MFR Soc. Agr. a.r.l. (vedi nota rete) Imperia IM Visamoris S.S. Soc. Agr. Imperia IM