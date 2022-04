Ottima affluenza di pubblico ieri pomeriggio nella sala comunale dell’ex Taglieria del Pelo ad Alessandria per l’incontro informativo organizzato dal MoVimento 5 Stelle sulle Comunità Energetiche.

Relatore dell’evento il senatore Gianni Girotto, presidente della commissione industria, commercio e turismo, coordinatore del comitato per la transizione ecologica nonché “papà” della norma del Superbonus 110%.

L’incontro in presenza, è nato dalla necessità di far conoscere nell’alessandrino le grandi opportunità, in termini di risparmio e sostenibilità, offerte dalle Comunità energetiche (CER) e dai nuovi modelli di autoconsumo collettivo attraverso cui imprese, comunità locali e singoli cittadini condividono energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L’evento sulle comunità energetiche è stato un’occasione importante per rispondere a domande e dubbi di professionisti, tecnici e cittadini presenti all’incontro, desiderosi di conoscere più a fondo le comunità energetiche, un modello innovativo che punta alla riduzione dei costi dell’energia, un peso che affligge sempre più famiglie e imprese.

Prima del momento delle domande ha preso parola, per un saluto al pubblico presente, Giorgio Abonante, candidato sindaco della coalizione progressista che porta avanti il programma Alessandria 2030.

I temi dell’agenda per lo sviluppo sostenibile guidano e guideranno il M5S nella sua azione politica.

L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle e lì resterà fruibile per chi non fosse riuscito a presenziare.