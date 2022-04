“Continua l’impegno per la valorizzazione del nostro territorio.” commenta il Vicesindaco Mauro Bozzarelli. “Dopo la partecipazione al Salon du Randonneur di Lione, evento dedicato all’escursionismo, saremo presenti a due fiere che coinvolgono l’intera filiera e ogni settore di mercato. Una platea importante, a cui faremo conoscere tutte le opportunità e le esperienze che Bordighera offre: natura, outdoor, architettura, arte, enogastronomia per rispondere ad una domanda, nazionale ed internazionale, sempre più attenta e preparata. Grazie al Tavolo del Turismo, all’Agenzia In Liguria, di cui saremo co-espositori, e all’Ufficio Turismo del Comune per il grande impegno organizzativo.”

I prossimi eventi in calendario per la città delle palme saranno ad ottobre, con Roc d’Azur (Frejus) e TTG (Rimini); a seguire BITESP (Venezia) e ITBM (Barcellona). Rimane ad oggi in sospeso Itinerando (Padova), rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.