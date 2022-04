Un’esplosione di creatività è quella che ci aspetta presso la Ludoteca Comunale “C’è Sole e Luna” a partire da lunedì 4 aprile e fino alle vacanze di Pasqua.

“È un programma diversificato, ma a tema pasquale, con laboratori creativi, espressivi e di cucina, per bambini da 0 a 11 anni”, sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cherima Fteita -, in attesa del programma di attività di tarda primavera, che prevederà anche momenti all’aperto”.

Ecco nel dettaglio le proposte della Ludoteca:

Per i più piccoli, da 0 a 4 anni, “Ovetti morbidosi”, ovvero creazioni di uova morbide e colorate per l’addobbo dell’“Albero di Pasqua” che sarà allestito in Ludoteca. Si tratta di due incontri, mercoledì 6 e venerdì 8 aprile dalle ore 10; mercoledì 13 aprile alle ore 10 sarà invece il momento dei “Frollini Pasquali”, ovvero dolci pasticci a tema Pasquale.

Per i bambini da 5 a 7 anni, 2 appuntamenti, lunedì 4 e mercoledì 6 aprile dalle ore 17, per le “Uova 3D”, ovvero un laboratorio creativo di costruzione di uova per l’addobbo dell’Albero di Pasqua; il “Tartuovo” è invece un dolce pasquale, che inaugureremo in esclusiva in Ludoteca con chi vorrà pasticciare lunedì 11 e mercoledì 13 aprile dalle ore 17.

I più grandi, da 8 a 11 anni, potranno comporre dei “Grovigli Pasquali”, grazie al laboratorio creativo pasquale tra fili e carte filamentose per l’addobbo dell’Albero di Pasqua, che si terrà martedì 5 e giovedì 7 aprile dalle ore 17; ci sarà anche l’occasione per cimentarsi come pasticcieri, con le “Colombe Ludo Pasquali”, martedì 12 e giovedì 14 aprile dalle ore 17.

Tutte le attività sono su prenotazione, al 348/5735800, oppure allo 0131/227216.

Ricordiamo che la Ludoteca chiuderà, in concomitanza con le vacanze di Pasqua, da venerdì 15 a martedì 19 aprile compreso.

Per informazioni la Ludoteca “C’è Sole e Luna”, via Verona 103, è anche disponibile all’indirizzo mail: ludoteca@comune.alessandria.it.