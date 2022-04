Le aziende, sia di grandi dimensioni che PMI, hanno compreso l’importanza del marketing e tra gli strumenti utilizzati per attirare l’attenzione e lasciare il segno ci sono i gadget personalizzati. In questo articolo, con l’aiuto di Gadgetoo specializzato nella produzione e nella vendita di gadget personalizzati online vogliamo svelarti quali sono gli oggetti più richiesti e quali sono stati quelli più utilizzati nell’ultimo anno.

I gadget personalizzati per fare marketing: quali sono i più utilizzati

Abbiamo capito che le aziende devono tenere d’occhio il fatturato e quindi le spese ma è anche vero che i gadget personalizzati sanno dare un ritorno importante; i clienti si sentono speciali e coccolati, hanno la percezione di fare parte di una squadra e in più è un ottimo modo per ottenere pubblicità gratuita perché chi riceve questi gift spesso li indossa o li utilizza anche in altri contesti e non solo presso le proprie case. A stabilire i più apprezzati sono proprio i clienti che li hanno ricevuti e hanno svelato quali sono i gadget preferiti.

– Gadget ecologici. Al primo posto troviamo oggetti in grado di aiutare a rispettare l’ambiente; parliamo di proposte sostenibili e che possono andare a dare un’immagine più green della tua azienda. Un esempio può essere la borraccia considerata davvero utile ma anche la borsa di tela riutilizzabile per fare la spesa.

– Shopper personalizzate. Al secondo posto troviamo le shopper personalizzate: in tela, in cotone o TNT sono un’ottima idea per applicare il tuo logo su un oggetto utilizzato nella quotidianità. Cerca di scegliere dimensioni adatte per una piccola spesa e soprattutto una grafica accattivante.

– Tecnologia. Al terzo posto troviamo la tecnologia e tra questi troviamo soprattutto chiavette USB e powerbank. Sono forse tra i gadget più costosi, da riservare a clienti top che hanno speso una determinata cifra o fornitori che così possono rafforzare il legame con il tuo brand.

– Tazze. Un altro accessorio popolare e sempre apprezzato è la tazza. C’è chi la utilizza per prendere un te caldo in ufficio, chi la preferisce per la colazione e ancora chi la trasforma in un pratico portapenne da scrivania.

– Cancelleria. Altri prodotti apprezzati sono quelli di cancelleria purché siano davvero utili: block notes e matite ad esempio sono un’ottima idea, molto apprezzate anche le penne per touch screen con logo.

– Ombrelli. Ne abbiamo a decine eppure quando piove ne siamo sempre sprovvisti; regalare ombretti personalizzati di quelli compatti è sicuramente un’idea vincente per avere pubblicità gratuita ma anche per attirare l’attenzione del tuo cliente.

Quali sono i vantaggi di regalare gadget personalizzati?

Sappiamo che devi fare in modo di far quadrare il budget aziendale, quindi vogliamo fornirti tutti gli strumenti utili per calibrare la tua scelta. Possiamo dirti che i vantaggi sono numerosi; in primis puoi andare a rafforzare l’identità del tuo brand, aiutando i tuoi clienti a ricordarsene ma anche creando un senso di appartenenza fidelizzando maggiormente chi ha già acquistato da te.

I gadget possono diventare un’ottima idea regalo non solo per clienti ma anche per fornitori e dipendenti; in questo modo vai a creare un senso di squadra rafforzando il lavoro del team. Ideali durante le fiere o gli eventi, riescono a lasciare il segno anche in situazioni dove le persone sono bombardate di stimoli. Se ne ordini una buona quantità puoi risparmiare: i gadget personalizzati hanno un prezzo più vantaggioso se alzi il numero di pezzi. Se stai cercando dove acquistare gadget personalizzabili online, dai un’occhiata alle proposte disponibili su Gadgetoo. Il sito web mette a disposizione tantissime linee tra cui una gamma di prodotti specifica eco ed una con mascherine e altri dispositivi per la sicurezza molto utili in questo momento.