SABATO 30 APRILE

Tortona: alle ore 17 presso la Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello “Il Miles difensore dello Stato” conferenza del prof. Antonio G.G. Merendoni su storia, formazione e addestramento alla pratica marziale dal 1100 al 1400 – info: 0131.864444 biblioteca@comune.tortona.al.it

Tortona: alle 17,30 al teatro Civico il Collettivo Esplorativo in collaborazione con il Teatro Civico di Tortona e il Comune di Tortona, ha organizzato una giornata tutta dedicata all’arte della danza, a seguire alle 18,30 il performer abruzzese Manolo Perazzi si esibirà nella performance NOW LOADING. Ingresso Libero.

Tortona: alle 21 al teatro civico GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES coreografia di Michele Merola ed Enrico Morelli – musica di George Gershwin e Franz Schubert – con Emiliana Campo, Angelo D’Aiello, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Lorenza Matteucci, Giovanni Napoli, Miriam Re, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini.

Tortona: fino al 15 maggio al museo Orsi in via Emilia mostra fotografica “Ambiente Scrivia” orario 10-19. Feriale 14-19

Tortona: in via Seminario, 7 il Museo Diocesano di Tortona, in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate

Tortona: fino al 15 maggio luna park in piazza Allende.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 1° MAGGIO

Tortona: dalle 15 alle 19 apertura gratuita di Casa Barabino con visita allo studio del pittore Angelo nell’omonima via e della Gipsoteca “Luigi Aghemo” in via Calcinara a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Pontecurone: dalle 8 alle 20 in piazza Martiri della Libertà “Festa di Primavera” Tradizionale evento stagionale con attrazioni varie. Bancarelle dei commercianti, dell’antiquariato, dell’artigianato, del collezionismo, hobbisti e aziende agricole. Tradizionale frittellata