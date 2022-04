È stata elaborata dall’Università La Sapienza di Roma – architetto Alessandra Battisti – l’analisi propedeutica alla redazione del masterplan delle piazze del centro storico.

Il masterplan sarà lo strumento di lavoro attraverso il quale verranno individuate le potenzialità e le azioni di riqualificazione delle 13 piazze della Città, creando al fine di creare un “sistema delle piazze” di Alessandria in grado di intercettare, interpretare e sviluppare una percezione della Città diversa da quella della vita di tutti i giorni. Si studierà come le piazze e gli spazi vengono vissuti, usati per girare a piedi, percepiti, fotografati o anche immaginati dai residenti e dagli ospiti. Il tutto attraverso un percorso di ricerca e progettualità, che passerà dalla prima fase di analisi appena conclusa, attraverso la presentazione agli stakeholder, il completamento dell’analisi e la redazione del vero e proprio masterplan.

Obiettivo: dotare la città di linee guida che ne individuino le peculiarità, le potenzialità di utilizzo, le relazioni fra i diversi spazi, aiutando inoltre a scoprire, valorizzare e “vivere” le parti meno conosciute e visitate ripensandole e reinserendole nel circuito della vivibilità. Una opportunità in più anche per lo sviluppo turistico, nel quale l’Amministrazione ha individuato uno dei possibili assi di sviluppo dell’economia cittadina.

Nella fase di analisi sono emersi 2 assi prioritari sui quali far convergere le relazioni tra gli spazi in esame, ad identificare la “via della cultura e della conoscenza”, che collegherà Università, Borsalino, campus universitario e i luoghi simbolo della cultura come San Francesco, ex ospedale militare, Giardini Pittaluga, collegando tra loro idealmente piazza della Gambarina, piazza della Libertà, piazza Marconi e piazza Garibaldi fino al Teatro Comunale, e una “via dell’acqua” che collegherà idealmente i bacini del Tanaro e del Bormida, attraverso la piazza/ponte Meier, piazza Gobetti, piazza Santo Stefano, piazzetta della Lega, piazza della Libertà, piazza Genova.

Il masterplan sarà completato entro l’autunno.

“Con il masterplan delle piazze del centro storico – dice il Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco – l’Amministrazione prosegue nella sua strategia di ripensamento e valorizzazione del centro storico, attraverso un lavoro di analisi, preparazione e pianificazione, sviluppato con metodo scientifico e soprattutto ascoltando davvero la Città e chi ci vive, senza imporre modelli dall’alto. Uno strumento innovativo che consentirà di cogliere e sviluppare le opportunità che la Città offre”.