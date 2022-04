SABATO 9 APRILE

Tortona: il Museo Diocesano di Tortona, in collaborazione con l’associazione che cura il lascito artistico del pittore Piero Leddi, organizza una mostra sul tema della crocefissione – visite guidate

Tortona: fino al 17 aprile in via Ammiraglio Mirabello, 3 al Ridotto del Teatro Civico mostra dedicata al pittore Pietro Bisio in occasione del suo novantesimo compleanno – orari: sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19

Tortona: fino al 19 aprile a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano mostra: “Ritratti, autoritratti, figure: donazioni in mostra a Palazzo Guidobono” Orario: sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19 ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Casasco: alle 21 all’Osservatorio Astronomico inaugurazione della nuova stagioni di incontri pubblici con osservazione della luna

DOMENICA 10 APRILE

Tortona: alle ore 17 Teatro Civico “Lordur” spettacolo sulla raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti tra fiaba e realtà – a cura della Compagnia Teatro Daccapo – ingresso gratuito con prenotazione

Alluvioni Piovera: al Castello di Piovera alle ore 18 “Musica per l’Ucraina” evento benefico con Massimo Marchese (vihuela e tiorba) e Ugo Nastrucci (vihuela e chitarra barocca) – per donazioni vedi allegato – ingresso a offerta https://castellodipiovera.it/

Isola Sant’Antonio: dalle ore 15:00 l’Oasi Naturalistica apre le sue porte per cogliere le sfumature del suo ambiente con il disegno – prenotazione entro le ore 15 di sabato 9 aprile

https://www.facebook.com/events/496389982193601/?ref=newsfeed