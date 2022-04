Sabato 2 aprile 2022, presso il salone di rappresentanza del Comune di Novi Ligure, il Distretto del Novese, ha rendicontato il 2021 e illustrato i progetti in corso, in occasione dell’annuale del Tavolo dei Sindaci.

Ad aprire i lavori il Presidente, il Sindaco di Novi Ligure, Gianpaolo Cabella che ha evidenziato come il Distretto del Novese dal 2008, continui ad ottenere successi promuovendo il territorio.

Ha poi proseguito sottolineando con grande soddisfazione l’ingresso del comune di Roccaforte Ligure nel Distretto (che raggiunge così quota 34) a dimostrazione dell’incredibile capacità di unire sempre più amministrazioni locali, il tutto rimarcato anche dalla presenza in sala di numerosi Sindaci.

Dopo la firma ufficiale, Ilaria Tinello, Sindaca del comune di Roccaforte Ligure, ha preso la parola per rimarcare l’importanza, in comuni a rischio spopolamento, della valorizzazione territoriale e come la realtà del Distretto possa essere un’opportunità da cogliere.

A seguire, amministratori locali, giornalisti e rappresentati delle associazioni presenti in sala, hanno potuto ascoltare il racconto delle azioni che Distretto sta portando avanti direttamente da alcuni dei partner di progetto.

Cristiana Carpini Delegata per la regione Piemonte di ANBBA e Direttrice Commerciale Europa per l’azienda Svizzera Happy Rentals ha fornito, per prima cosa, un quadro analitico partendo dagli arrivi 2021 che hanno registrato un +15 % nelle colline del Monferrato rispetto al 2019. Analizzando poi la provenienza, è emerso che il 70% degli ospiti proveniva da Germania, Benelux, Svizzera, Francia e Scandinavia. L’89% ha scelto di soggiornare nelle Case Vacanze e poi ha evidenziato come le recensioni sull’apprezzamento del territorio sono a 90,1/100 contro una media italiana che si attesta sul 87,2/100. Infine ha fornito che lega direttamente il turismo all’economia locale, infatti queste presenze straniere hanno generato un +42% delle transazioni con carta di credito sulle attività locali. Ha concluso il suo intervento rimarcando quanto il progetto italiano/inglese della APP #visitDN e il costante lavoro di “riconoscibilità del territorio”, siano preziosi strumenti a supporto del grado di soddisfazione della permanenza dei loro ospiti nel territorio.

Per quel che concerne la formazione Marco Novarese Direttore del Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica, Università del Piemonte Orientale, attraverso un messaggio, ha ribadito il legame che il master ha con il Distretto e che a maggio sarà coinvolto, insieme ad altri enti privati, per l’organizzazione di un convegno sul futuro del turismo per i giovani, con la partecipazione di importanti realtà nazionali e non solo. I giovani delle scuole del distretto avranno un accesso privilegiato all’iniziativa.

Per quel che concerne la formazione, è intervenuto il direttore della Fondazione ITS Agroalimentare del Piemonte Franco Burdese, che ha raccontato ai sindaci presenti le caratteristiche e le potenzialità di ITS Community, soffermandosi sulla grande importanza e ricaduta sul territorio di sinergie tra scuola, aziende, istituzioni.

A seguire, Mario Antonaci responsabile tecnico sviluppo App Visit DN e Docente ITS di Marketing e Comunicazione ha sottolineato la potenza della rete, ma anche la necessità di un umanesimo digitale: capace di mettere al centro la forza dei contenuti (Arte, Storia, Cultura, Panorami, Enogastronomia, elementi di forza del Distretto del Novese)

A conclusione dell’ intervento un richiamo trovato nell’ultimo libro di Paolo Verri, “Il paradosso urbano“: la necessità di evolvere il processo di promozione turistica cercando, come fa il Distretto, la coesione e la collaborazione tra piccole e meno piccole amministrazioni comunali, non escludendo mai di “lavorare in maniera volontaria per azioni corali, basate sull’impegno non solo delle istituzioni culturali, ma soprattutto dei cittadini, in maniera diretta, non mediata, favorita da un buon uso degli strumenti digitali”.